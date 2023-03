Ant-Man 3 | Marvel all' attacco di Reddit e Google per scoprire chi ha messo in giro gli spoiler

(Di martedì 14 marzo 2023) IStudios stanno utilizzando ogni mezzo possibile perchi abbiainglidi Ant-Man and the Wasp: Quantumania suprima della sua uscita. Si prevede una battaglia alquanto aspra tra iStudios eper via dei numerosisu Ant-Man and the Wasp: Quantumania circolati mesi prima dell'uscita effettiva del film nelle sale. A quanto pare l'affiliata finanziaria della, MVL Film Finance, avrebbe depositato un documento legale presso il Distretto della California del Nord chiedendo adi identificare i leaker. La lettera, depositata nella giornata del 10 marzo, contiene richieste specifiche per tutte le informazioni relative all'utente MSSmods ...

I Marvel Studios stanno utilizzando ogni mezzo possibile per scoprire chi abbia messo in giro gli spoiler di Ant-Man and the Wasp: Quantumania su Reddit prima della sua uscita.La casa di produzione Marvel Studios sta cercando di identificare gli utenti di Reddit, colpevoli di aver condiviso un documento contenente 63 pagine di dialoghi dal film Ant-Man and the Wasp: Quantum ...