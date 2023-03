Annullato tetto struttura | Nappi | chi risarcirà campani per danni della sanità

(Di martedì 14 marzo 2023)(Lega): chiper itargata De Luca? “Chii cittadiniper il pesantissimo danno subìto durante tutto questo tempo a causagestionetargata De Luca? Chile persone che hanno visto negarsi cure, assistenza e finanche una diagnosi tempestiva per gravi patologie, perché scelte amministrative scellerate – e dichiarate illegittime dalla magistratura – si sono tramutate nella riduzione non solo del budget attribuito ogni mese ai singoli laboratori, ma pure nel conseguente esaurimento del fondo, che si è sempre esaurito ...

Sanità, Confapi: Tar accoglie ricorso e annulla «tetto di struttura ... Orticalab

Laboratori di analisi e centri diagnostici accreditati: il Tar Campania (Sezione prima) con due diverse sentenze, la prima dell'8 e la seconda del 10 marzo scorsi (stesso collegio) boccia ...