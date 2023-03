Anna Vincenzoni: causa morte, malattia e biografia dell’ex assessora del Municipio I di Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Anna Vincenzoni, ex consigliera del Comune di Roma e poi assessora del I Municipio, è morta questa mattina. La causa della morte è legata ad una malattia. Anna Vincenzoni causa morte, malattia Anna Vincenzoni si è spenta all’età di 55 anni a causa di una malattia i cui dettagli non sono stati resi noti. biografia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023), ex consigliera del Comune die poidel I, è morta questa mattina. Ladellaè legata ad unasi è spenta all’età di 55 anni adi unai cui dettagli non sono stati resi noti.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Grande dispiacere per la scomparsa di Anna Vincenzoni. Una donna intelligente, sensibile, che si è sempre distinta… - cronacacampania : Anna Vincenzoni, morta l'ex assessore del I Municipio: aveva 55 anni - pietrogiliberti : RT @gualtierieurope: Grande dispiacere per la scomparsa di Anna Vincenzoni. Una donna intelligente, sensibile, che si è sempre distinta per… - summa57 : RT @gualtierieurope: Grande dispiacere per la scomparsa di Anna Vincenzoni. Una donna intelligente, sensibile, che si è sempre distinta per… - CorriereCitta : Addio ad Anna Vincenzoni, l’ex assessore del I Municipio: ci lascia a 55 anni -