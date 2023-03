Anna Tatangelo messa in imbarazzo dagli ospiti di Stefano De Martino: tutta colpa del suo fidanzato (Di martedì 14 marzo 2023) Anna Tatangelo partecipa alla trasmissione di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile: i suoi ospiti la mettono in imbarazzo Conosciuta anche come Lady Sanremo per le sue numerosissime partecipazioni al festival della musica italiana, Anna Tatangelo è spesso ospite in diversi salotti televisivi dove non solo si cimenta ancora con il canto, ma anche come giudice di talent show e, con grandissima sorpresa di alcuni, ai fornelli. Anna ha infatti vinto l'edizione di Masterchef Celebrities donando il ricco montepremi in beneficenza. Ultimamente tutti sono ossessionati dalla Tatangelo in quanto sembra che nel suo cuore si sia fatto spazio un altro uomo. Dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio, dalla quale ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 marzo 2023)partecipa alla trasmissione diDe, Stasera tutto è possibile: i suoila mettono inConosciuta anche come Lady Sanremo per le sue numerosissime partecipazioni al festival della musica italiana,è spesso ospite in diversi salotti televisivi dove non solo si cimenta ancora con il canto, ma anche come giudice di talent show e, con grandissima sorpresa di alcuni, ai fornelli.ha infatti vinto l'edizione di Masterchef Celebrities donando il ricco montepremi in beneficenza. Ultimamente tutti sono ossessionati dallain quanto sembra che nel suo cuore si sia fatto spazio un altro uomo. Dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio, dalla quale ha ...

