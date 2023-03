Anna Pettinelli | incedibile rivelazione sulla sua vita privata | mai detto prima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Anna Pettinelli svela perché è finita con l'ex Stefano Macchi - redazionerumors : A Verissimo, Anna Pettinelli è tornata a parlare della fine della storia d'amore con Stefano Macchi: la conduttrice… - GossipNews_it : Anna Pettinelli svela perché è finita con l'ex Stefano Macchi: c'entra Temptation Island - infoitcultura : Anna Pettinelli a “Verissimo” su Macchi: “Di questa storia rimane un po’ poco”. E rivela un nuovo flirt - IOdonna : «Cosa rimane di questa storia? Un po’ poco. Sono stata profondamente delusa. Oggi frequento una persona» -

... Stefano De Martino , Federico Rossi e Alessandra Amoroso, a cui si sono aggiunti via via anche quelli della "Zia" d'Italia, Mara Venier , e di...Elisa D'Ospina, Mara Venier, Emma Marrone, Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Laura Pausini, Federico Rossi, Alessandra Amoroso, Alberto Urso, Laura Torrisi, Matilde Gioli,, Ghemon e ...Tags: canale5 cepostaperte gerryscotti gerryscottimadre mariadefilippi mauriziocostanzo scotti sifb tv Articolo precedentesvela perché è finita con l'ex Stefano Macchi: c'entra ...

Anna Pettinelli a Verissimo: “Non sono più single, ma ci vado con calma” | Video Mediaset SuperGuidaTV

On-air con Anna Pettinelli e Sergio Friscia, il professor Guido Saraceni ci ha parlato di una teoria ormai famosa su TikTok.Anna Pettinelli a Verissimo ha detto di non essere più single, ma di avere molta paura e di voler andare con calma per non soffrire più. Video Mediaset ...