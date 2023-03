Ancora un omicidio a Roma | spari in strada al Tuscolano | ucciso il 51enne Luigi Finizio

(Di martedì 14 marzo 2023)un. Nella sera di oggi, intorno alle 19:30, è avvenuta una sparatoria in via dei Ciceri, all’incrocio convia degli Angeli, in zona, a poca distanza dall’Arco di Travertino. Ad essere colpito a morte da vari colpi d’arma da fuoco, di cui alcuni al torace, un uomo di 51 anni, che si trovava in una pompa di benzina.L’uomo, italiano, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuto gli agenti della Squadra Mobile, che hanno immediatamente avviato le indagini., chi è la vittima La vittima è il. Era noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti. Pare avesse un ruolo di spessore nella malavitana in quanto legato al clan dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... msantarella : RT @RiccardoNoury: Cinque anni fa in Brasile l'omicidio di Marielle Franco: domande ancora senza risposta - VladCov3 : @IlSanta64 Ancora peggio! la Corte si è fatta garante delle scelte prettamente politiche di un governo di bastardi… - crociangelini : RT @RiccardoNoury: Cinque anni fa in Brasile l'omicidio di Marielle Franco: domande ancora senza risposta - soulcalibur_ : L' aborto è uccidere un feto di cui non sono consapevoli che abbia un' anima,e non sanno nemmeno che un anima di un… - RiccardoNoury : Cinque anni fa in Brasile l'omicidio di Marielle Franco: domande ancora senza risposta -

... a Casal de Pazzi, era stato ucciso un romeno: ècaccia al suo assassino. Gualtieri: 'Preoccupa escalation criminale' 'Grande preoccupazione per l'escalation criminale con il terzoa ...oggi lui me lo dice'. Quello di suo figlio fu undi stampo mafioso come sostiene l'Assise 'No, questo mai. Non ha senso'. Lei fu la prima a parlare con l'ignoto che vi chiese un ...: restano aperte le indagini sull'di Emanuele Costanza. il 41enne titolare dell'Osteria degli artisti all'Esquilino. L'assassino, Fabio Giaccio, 43enne napoletano con precedenti per ...

Agguato Torpignattara, ancora spari a Roma, ucciso Luigi Finizio Tag24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Oggi saranno trascorsi cinque anni (equivalenti a 60 mesi o 1825 giorni) dall’assassinio, a Rio de Janeiro, della difensora dei diritti umani Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes. In quest ...