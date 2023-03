Ancora furbetti del Reddito di Cittadinanza, nei guai 8 persone: truffa allo Stato per oltre 76mila euro (Di martedì 14 marzo 2023) Ancora furbetti del Reddito di Cittadinanza. Beccate dai Carabinieri della Compagnia di Formia – Sezione Operativa del N.O.RM. – otto persone che percepivano indebitamente il sussidio. Credevano di farla franca, di passarla liscia, invece la loro illecita attività non è passata inosservata ai militari del sud pontino che in collaborazione con i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro li hanno denunciati a piede libero. Gli illeciti andavano avanti da aprile del 2019, fino al dicembre 2022. In questo lasso di tempo i ‘furbetti’ hanno arrecato una danno allo Stato di oltre 76mila euro. furbetti del Reddito di Cittadinanza a Roma, 130 irregolari grazie ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023)deldi. Beccate dai Carabinieri della Compagnia di Formia – Sezione Operativa del N.O.RM. – ottoche percepivano indebitamente il sussidio. Credevano di farla franca, di passarla liscia, invece la loro illecita attività non è passata inosservata ai militari del sud pontino che in collaborazione con i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro li hanno denunciati a piede libero. Gli illeciti andavano avanti da aprile del 2019, fino al dicembre 2022. In questo lasso di tempo i ‘’ hanno arrecato una dannodideldia Roma, 130 irregolari grazie ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ancora furbetti del Reddito di Cittadinanza, nei guai 8 persone: truffa allo Stato per oltre 76mila euro - marcomiscio : Altri 200 percettori abusivi del #redditodicittadinanza! Una voragine senza fine, uno spreco di denaro inaccettabil… - RFHomer : @LegaSalvini Nonostante siete quasi tutti indagati o condannati e la gente ancora vi vota??, in più pur essendo cond… - PresidioItalico : @andreasso1951 Da sempre contro il Rdc. Ma non e' accettabile che prima non lo abbiano tolto a tutti i furbetti, pu… - Riccbergna : RT @Nclosing123: E i progetti Gol non li ha certo inventati la dx,esistevano gia' con Conte e il RdC! Almeno adesso quando migliaia di pove… -