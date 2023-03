Anche Milano non registrerà più i figli di coppie omogenitoriali: cos’è successo (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre l’Ue spinge perché in tutta Europa siano riconosciuti i diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso, a Milano è appena arrivato lo stop alla registrazione dei bambini nati in Italia da coppie omogenitoriali. L’amministrazione meneghina, infatti, è stata costretta a interrompere le trascrizioni all’anagrafe dopo aver ricevuto una circolare del Prefetto, in accordo con il ministero dell’Interno. Tutto è partito il 19 gennaio scorso, quando il ministro Piantedosi ha inviato una circolare ai Prefetti, invitandoli a osservare quanto deciso dalla Corte di Cassazione a dicembre 2022, ossia che il riconoscimento diretto all’anagrafe del comune di residenza dei genitori e del figlio non è più possibile, ma dovrà essere indicato un solo genitore, per poi avviare un procedimento di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre l’Ue spinge perché in tutta Europa siano riconosciuti i diritti deidelledello stesso sesso, aè appena arrivato lo stop alla registrazione dei bambini nati in Italia da. L’amministrazione meneghina, infatti, è stata costretta a interrompere le trascrizioni all’anagrafe dopo aver ricevuto una circolare del Prefetto, in accordo con il ministero dell’Interno. Tutto è partito il 19 gennaio scorso, quando il ministro Piantedosi ha inviato una circolare ai Prefetti, invitandoli a osservare quanto deciso dalla Corte di Cassazione a dicembre 2022, ossia che il riconoscimento diretto all’anagrafe del comune di residenza dei genitori e delo non è più possibile, ma dovrà essere indicato un solo genitore, per poi avviare un procedimento di ...

