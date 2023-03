Anche l’America vieta TikTok ai propri dipendenti (Di martedì 14 marzo 2023) vietata TikTok sui telefoni del governo a causa dei timori legati ai rischi per la sicurezza Sunday Times, di Caroline Wheeler, pag. 7 Dopo che una revisione della sicurezza ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sensibili, è stato raccomandato il divieto di utilizzare l’applicazione di social media di proprietà cinese TikTok su tutti i dispositivi elettronici del governo. Una prima revisione è stata effettuata dal gruppo di sicurezza del governo, un comitato di gabinetto. Tuttavia, più di recente è emerso che gli esperti del National Cyber Security Centre del GCHQ hanno valutato l’app e identificato i rischi per le informazioni sensibili. Anche se ai ministri e ai dipendenti pubblici non verrà detto di rimuovere l’app dai loro dispositivi personali, si prevede che ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 marzo 2023)tasui telefoni del governo a causa dei timori legati ai rischi per la sicurezza Sunday Times, di Caroline Wheeler, pag. 7 Dopo che una revisione della sicurezza ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sensibili, è stato raccomandato il divieto di utilizzare l’applicazione di social media dietà cinesesu tutti i dispositivi elettronici del governo. Una prima revisione è stata effettuata dal gruppo di sicurezza del governo, un comitato di gabinetto. Tuttavia, più di recente è emerso che gli esperti del National Cyber Security Centre del GCHQ hanno valutato l’app e identificato i rischi per le informazioni sensibili.se ai ministri e aipubblici non verrà detto di rimuovere l’app dai loro dispositivi personali, si prevede che ...

