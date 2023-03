Anche in Italia si fa sempre più uso di reti VPN (Di martedì 14 marzo 2023) La pandemia ha accelerato un processo che già era in corso, dando una spinta verso l’alto al mercato dei fornitori di reti VPN Anche in Italia. I più recenti dati Istat, infatti, hanno messo in evidenza come lo smart-working sia stata la perfetta rappresentazione delle necessità di creare un ecosistema connesso differente rispetto al passato. sempre alla ricerca di una maggiore protezione della privacy della navigazione in Internet, con annessa maggiore tutela dei dati personali e dalle minacce che si celano nei lati più oscuri della rete. LEGGI Anche > Perché le VPN stanno progressivamente sostituendo gli antivirus Dunque, il successo delle reti VPN in Italia è stato trainato dalle aziende che, per necessitò, avevano l’esigenza di avviare delle connessioni private ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 marzo 2023) La pandemia ha accelerato un processo che già era in corso, dando una spinta verso l’alto al mercato dei fornitori diVPNin. I più recenti dati Istat, infatti, hanno messo in evidenza come lo smart-working sia stata la perfetta rappresentazione delle necessità di creare un ecosistema connesso differente rispetto al passato.alla ricerca di una maggiore protezione della privacy della navigazione in Internet, con annessa maggiore tutela dei dati personali e dalle minacce che si celano nei lati più oscuri della rete. LEGGI> Perché le VPN stanno progressivamente sostituendo gli antivirus Dunque, il successo delleVPN inè stato trainato dalle aziende che, per necessitò, avevano l’esigenza di avviare delle connessioni private ...

