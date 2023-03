Ancelotti: 'Real, non sottovalutare il Liverpool' (Di martedì 14 marzo 2023) "Il messaggio è semplice. Non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlo Ancelotti carica il Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "Il messaggio è semplice. Non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlocarica ilMadrid in vista del ritorno degli ottavi di ...

"Il messaggio è semplice. Non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlo Ancelotti carica il Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool domani al Bernabeu per evitare che i "blancos" possano sentirsi appagati dopo la vittoria per ...