Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Hazard: 'C'è rispetto con Ancelotti, ma non ci parliamo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Hazard: 'C'è rispetto con Ancelotti, ma non ci parliamo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Hazard: 'C'è rispetto con Ancelotti, ma non ci parliamo' - napolimagazine : REAL MADRID - Hazard: 'C'è rispetto con Ancelotti, ma non ci parliamo' - apetrazzuolo : REAL MADRID - Hazard: 'C'è rispetto con Ancelotti, ma non ci parliamo' -

Alla vigilia della sfida di ritorno al Liverpool, il tecnico del Real Madrid parla del difficile rapporto con il ...Carlonon vuole cali di concentrazione nella gara di ritorno di Champions League che il ... Il tecnico italiano poi ha parlato di Eden: ' Eden ha detto la verità, non parliamo molto , ...Commenta per primo Non è un gran momento per Eden, ormai fuori dai piani del Real Madrid già da tempo. Pagato più di 100 milioni di euro nell'...ha parlato del rapporto difficile con: '...

Ancelotti: "Hazard Non parliamo, ma c'è rispetto" Gazzetta

'I reds hanno fatto sette gol allo United, è una partita aperta', dice il tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il 2-5 di Anfield è ...Carlo Ancelotti insists his relationship with Eden Hazard “is not cold” despite claims that the pair are no longer on speaking terms at Real Madrid. Belgian forward struggling for game time Suggested ...