"Anastasio si è dimesso": l'annuncio del governo, cosa ha scritto (Di martedì 14 marzo 2023) Si è dimesso Claudio Anastasio, il presidente della società pubblica 3-I che gestisce i sistemi software di Inps, Inail e Inps: lo si apprende da fonti di governo, secondo quanto riportato da Repubblica. Il quotidiano diretto da Molinari spiega che Anastasio avrebbe inviato ai componenti del Cda della società una mail con una citazione esplicita del discorso di Benito Mussolini del gennaio del 1925. Il discorso, con il quale si rivendicò la responsabilità politica del delitto del deputato socialista Matteotti, è stato ritenuto da diversi storici come il momento simbolico dell'inizio della dittatura fascista in Italia. Poco fa, come fa sapere Repubblica, il manager si è dimesso: "Comunico la volontà irrevocabile di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di componente del cda e presidente ..."

