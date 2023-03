Ana de Armas rende omaggio a Marilyn Monroe con i suoi look da Oscar

(Di martedì 14 marzo 2023) Ana deè arrivata aglianche grazie a, o meglio alla sua performance in Blonde. E parte di quel fascino da diva è ancora con lei, come dimostrato sul red carpet degli2023. LaMania non è ancora scomparsa. Il 2022 è stato un anno particolarmente segnato dalla diva hollywoodiana, sia per l’uscita di Blonde su Netflix sia perché Kim Kardashian ha deciso dirleindossando uno deiabiti. Una scelta poco gradita e prontamente criticata da chi avrebbe preferito sapere quell’abito al sicuro anziché indosso ad un’influencer. E a poco è valso lo sforzo della Kardashian di spiegare le proprie motivazioni: la sentenza del web non è cambiata. E, in vista degli ...

Il French bob elegante e trendy sfoggiato da Ana de Armas nel 2021.

Apple TV+ ha condiviso il trailer ufficiale del suo prossimo film d'azione e avventura romantica "Ghosted", con Chris Evans e Ana de Armas. In Ghosted, Cole (Chris Evans) si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie (Ana de Armas), ma poi fa la sconvolgente scoperta: lei è un'agente segreta.