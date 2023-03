Amministrative 2024 a Castel Volturno, Diana (Città Domizia): “Basta truffe ai cittadini” (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – “Viviamo in una Città da ricostruire totalmente. Eppure qualcuno chiede la riconferma dopo 5 anni di disamministrazione e chi l’ha preceduto si ripropone, magari sotto le mentite spoglie del nuovo. Scusate, ma in 10 anni cosa è cambiato? Ai cittadini l’ardua sentenza”. A parlare è il presidente del comitato Città Domizia, Cesare Diana, che, in una nota stampa, ha riflettuto sugli andamenti della politica locale in vista delle Amministrative di Castel Volturno del 2024. “Il Sindaco di gomma, Luigi Umberto Petrella – ha spiegato il Castellano -, è davvero impassibile agli avvenimenti territoriali: inesistenza gestionale, servizi latenti, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Viviamo in unada ricostruire totalmente. Eppure qualcuno chiede la riconferma dopo 5 anni di disamministrazione e chi l’ha preceduto si ripropone, magari sotto le mentite spoglie del nuovo. Scusate, ma in 10 anni cosa è cambiato? Ail’ardua sentenza”. A parlare è il presidente del comitato, Cesare, che, in una nota stampa, ha riflettuto sugli andamenti della politica locale in vista delledidel. “Il Sindaco di gomma, Luigi Umberto Petrella – ha spiegato illano -, è davvero impassibile agli avvenimenti territoriali: inesistenza gestionale, servizi latenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidallegranti : A Firenze è iniziata la campagna elettorale per le amministrative 2024. Soprattutto dentro il Pd - RednewsGargano : Centrodestra unito a #Torremaggiore per le prossime amministrative, del 2024 - anticofuturo : @teoxandra proprio non ti vuoi candidare? Per le elezioni amministrative di Firenze 2024 hai ancora tempo per camb… - SanSeveroNews : CENTRODESTRA IN CAMPO: AL VIA PERCORSO CONDIVISO UNITARIO PER LA MIGLIORE PROPOSTA POLITICA PER LE AMMINISTRATIVE 2… - eu_pizzimenti : @maurosyl @Tommasolabate Aspettiamo, aspettiamo...tanto fino a Maggio non si vota (amministrative) e le prossime el… -