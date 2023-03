Amici, amato ex cantante diventa papà di due gemellini: è polemica per gli strani nomi (Di martedì 14 marzo 2023) Qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, un amatissimo ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha annunciato di essere diventato papà. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, oggi cantante affermato, che partecipò alla decima edizione di Amici (quella vinta da Emma Marrone) dove ebbe una storia d’amore con un’altra allieva, Elena D’Amario, oggi ballerina professionista. Raggiante, Nigiotti ha rivelato che è diventato papà di due gemellini maschi dai nomi davvero particolari, che hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Amici news, Enrico Nigiotti è diventato papà per la prima volta Oltre che per la sua voce potente, Enrico Nigiotti presso il pubblico di Amici 10 è ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023) Qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, un amatissimo ex allievo didi Maria De Filippi ha annunciato di essereto. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, oggiaffermato, che partecipò alla decima edizione di(quella vinta da Emma Marrone) dove ebbe una storia d’amore con un’altra allieva, Elena D’Amario, oggi ballerina professionista. Raggiante, Nigiotti ha rivelato che ètodi duemaschi daidavvero particolari, che hanno fatto storcere il naso a qualcuno.news, Enrico Nigiotti ètoper la prima volta Oltre che per la sua voce potente, Enrico Nigiotti presso il pubblico di10 è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltirreno : Morto durante la gita con gli amici: la tanto amato moto comprata pochi giorni prima. Al centro delle indagini anch… - giulio_nesi : @StephanGesh @HerrGlanz Non è la cosa più normale di un bene amato cazzo, lo faceva il tuo amico macellaio Assad e… - ukeusui : Ho finito the battle of the labyrinth ed è il mio libro prefe di pjo so far ?? la quest mi ha preso tantissimo, ho u… - SpeAnto : In questa storia ci avevo sperato molto ma purtroppo la cosa è molto confusa.Ho amato e amo ancora questi due ma n… - eva_in_the_sky : 'Sono stata infelice per la maggior parte della mia vita. Quello che i miei amici cercavano - fama, soldi e potere… -