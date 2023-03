Amici 22: ecco i concorrenti del serale (Di martedì 14 marzo 2023) I concorrenti, le squadre, i giudici: tutto è pronto per il serale del talent show di Maria De Filippi al via sabato 18 marzo su Canale 5 Leggi su vanityfair (Di martedì 14 marzo 2023) I, le squadre, i giudici: tutto è pronto per ildel talent show di Maria De Filippi al via sabato 18 marzo su Canale 5

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisirTv : Buongiorno amiche e amici di #Elisir Ecco gli argomenti della puntata di oggi! ??Scrivete le domande per i nos… - YU_share : diventiamo amici su LinkedIn? ecco la nostra pagina! - ARGYYGRA : @Stefano173456 Sai che sei proprio un comico, anzi tragicomico, i tuoi amici, sinistri, si 'stracciano le vesti' c… - geltrulove : RT @matteodiamante: Preferenze a parte,solo io qui vedo 3semplici amici che si confidano dopo le ennesime provocazioni e prese in giro? Com… - JeyPelizon : RT @matteodiamante: Preferenze a parte,solo io qui vedo 3semplici amici che si confidano dopo le ennesime provocazioni e prese in giro? Com… -