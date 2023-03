America’s Cup, Luna Rossa aspetta l’AC40: quando arriva la barca in miniatura? Tempi e novità dopo la diatriba (Di martedì 14 marzo 2023) Luna Rossa aveva presentato un reclamo in merito all’assegnazione dell’AC40, ovvero la barca in miniatura che servirà per gli allenamenti in avvicinamento alla America’s Cup 2024 e che verrà impiegata anche per le competizioni giovanili e femminili. Il sodalizio italiano sosteneva che non fosse stato rispettato l’ordine delle consegne dello scafo, visto che il “numero 5” spettava ad Alinghi e non ad American Magic. Luna Rossa, in base all’articolo 22.2 (d) (iii), aveva diritto allo scafo numero 6 e sosteneva che lo scambio avvenuto tra gli svizzeri e gli statunitensi non rispettasse l’ordine di priorità nelle consegne, dato che la compagine tricolore aveva visto accettare la propria sfida dopo Alinghi (esclusa Ineos-Britannia, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023)aveva presentato un reclamo in merito all’assegnazione del, ovvero lainche servirà per gli allenamenti in avvicinamento allaCup 2024 e che verrà impiegata anche per le competizioni giovanili e femminili. Il sodalizio italiano sosteneva che non fosse stato rispettato l’ordine delle consegne dello scafo, visto che il “numero 5” spettava ad Alinghi e non ad American Magic., in base all’articolo 22.2 (d) (iii), aveva diritto allo scafo numero 6 e sosteneva che lo scambio avvenuto tra gli svizzeri e gli statunitensi non rispettasse l’ordine di priorità nelle consegne, dato che la compagine tricolore aveva visto accettare la propria sfidaAlinghi (esclusa Ineos-Britannia, ...

