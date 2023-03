Ambra Angiolini e Andrea Bosca si mostrano insieme sui social | cena con la famiglia di lei

(Di martedì 14 marzo 2023) Ormai è ufficiale: per la prima volta,sisui. Una foto comparsa tra le storie Instagram di, mostra i due attori acon ladi lei. Seduti a tavolo con la nuova coppia, c’erano i genitori Doriana e Alfredo e i figli Yolanda (19 anni) e Leonardo (16 anni), nati dall’unione con Francesco Renga. L’occasione era lo spettacolo “Il Nodo” andato in sal teatro Carcamo di Milano, doveè volato per applaudire la sua nuova fiamma. I due si sono conosciuti durante le riprese della fiction “Protezione Civile” tenute l’anno scorso a Stromboli, al centro delle polemiche e di un’inchiesta per un incendio che ha ...

Il tema delicato, e purtroppo attualissimo, del bullismo a scuola è al centro dello spettacolo “Il Nodo” con Ambra Angiolini e Arianna Scomegna. Lo spettacolo è in programma in una “tre giorni” da non ...Ambra Angiolini ha ufficializzato su Instagram la relazione con il suo nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Allegri.