Ambiente Roma, Diaco-Di Russo (M5S): “Fermare subito abbattimento di pini secolari su via Virginia Agnelli” (Di martedì 14 marzo 2023) “In via Virginia Agnelli, a due passi dalla sede del Tribunale di Giustizia minorile, si sta procedendo a un abbattimento indiscriminato di pini secolari, in barba alle norme dettate nel Regolamento del verde e del paesaggio urbano. Molti cittadini del Municipio XII lamentano l’accaduto e sono giustamente preoccupati per la sorte di questo preziosissimo patrimonio ambientale del territorio municipale: il polmone verde Romano va infatti preservato, in quanto irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell’intera popolazione. Le piante non posso essere considerate semplicemente un prodotto a fine ciclo produttivo: qualora non vi siano le condizioni di rischio, proprio come nel caso di via Agnelli, non vediamo l’esigenza di tagliarle, dal momento che possono ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) “In via, a due passi dalla sede del Tribunale di Giustizia minorile, si sta procedendo a unindiscriminato di, in barba alle norme dettate nel Regolamento del verde e del paesaggio urbano. Molti cittadini del Municipio XII lamentano l’accaduto e sono giustamente preoccupati per la sorte di questo preziosissimo patrimonio ambientale del territorio municipale: il polmone verdeno va infatti preservato, in quanto irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell’intera popolazione. Le piante non posso essere considerate semplicemente un prodotto a fine ciclo produttivo: qualora non vi siano le condizioni di rischio, proprio come nel caso di via, non vediamo l’esigenza di tagliarle, dal momento che possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazioArgentina : RT @mempispillo: La #Roma è in silenzio stampa, ma da domenica sera parlano tutti: giornalisti, politici, attori, cantanti. Tutti con un so… - cirelligianluc : RT @mempispillo: La #Roma è in silenzio stampa, ma da domenica sera parlano tutti: giornalisti, politici, attori, cantanti. Tutti con un so… - stormi1904 : RT @Lavoratori_Ama: Puntuali come sempre i 'disservizi ordinari' nonostante i pochi rifiuti. Le schiene piangono, gli inceneritori ridono,… - itachicosaperch : #sudlavoro .. unisce le forze e crea progetti di sviluppo ad hoc, compreso salari e ambiente. Leggi speciali per gr… - mempispillo : La #Roma è in silenzio stampa, ma da domenica sera parlano tutti: giornalisti, politici, attori, cantanti. Tutti co… -