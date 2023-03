Altra multa per il premier Rishi Sunak: lascia il cane senza guinzaglio e la polizia lo ammonisce – Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Nuova polemica per il premier britannico Rishi Sunak. Questa volta si tratta di un’infrazione delle regole che non è passata inosservata. Nel video diffuso dai media del Regno Unito e diventato virale su TikTok si vede il primo ministro a Hyde Park, assieme alla famiglia, che lascia il suo Labrador Nova scorrazzare nel parco londinese. Ma senza guinzaglio. Per questo motivo, il premier è stato ammonito da un agente della sua scorta, anche perché si trovava a pochi metri da un cartello con il divieto di lasciare liberi i cani. A seguire, lo stesso Sunak ha provveduto a rimettere il guinzaglio all’animale. Dopo che il filmato è diventato virale, la Met Police ha diffuso un comunicato per spiegare quanto ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Nuova polemica per ilbritannico. Questa volta si tratta di un’infrazione delle regole che non è passata inosservata. Neldiffuso dai media del Regno Unito e diventato virale su TikTok si vede il primo ministro a Hyde Park, assieme alla famiglia, cheil suo Labrador Nova scorrazzare nel parco londinese. Ma. Per questo motivo, ilè stato ammonito da un agente della sua scorta, anche perché si trovava a pochi metri da un cartello con il divieto dire liberi i cani. A seguire, lo stessoha provveduto a rimettere ilall’animale. Dopo che il filmato è diventato virale, la Met Police ha diffuso un comunicato per spiegare quanto ...

