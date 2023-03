Alta tensione nel Mar Nero, un jet russo si scontra contro un drone Usa (Di martedì 14 marzo 2023) Un drone da guerra statunitense di tipo Reaper Mq-9 è stato coinvolto in un incidente contro un jet russo mentre sorvolava il Mar Nero. La notizia è stata inizialmente diffusa da Afp che citava fonti anonime, e confermata a stretto giro dal Pentagono. Anche il presidente Joe Biden è stato informato. L’autorità Usa riferisce che il jet russo, attuando una «manovra pericolosa e non professionale», ha colpito l’elica del drone che volava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. «Intorno alle 7 di questa mattina – si legge nel comunicato dell’aeronautica statunitense – un aereo russo Su-27 ha colpito il propulsore dell’Mq-9 obbligando le forze statunitensi a far atterrare il drone in acque internazionali». Prosegue la nota: ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Unda guerra statunitense di tipo Reaper Mq-9 è stato coinvolto in un incidenteun jetmentre sorvolava il Mar. La notizia è stata inizialmente diffusa da Afp che citava fonti anonime, e confermata a stretto giro dal Pentagono. Anche il presidente Joe Biden è stato informato. L’autorità Usa riferisce che il jet, attuando una «manovra pericolosa e non professionale», ha colpito l’elica delche volava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar. «Intorno alle 7 di questa mattina – si legge nel comunicato dell’aeronautica statunitense – un aereoSu-27 ha colpito il propulsore dell’Mq-9 obbligando le forze statunitensi a far atterrare ilin acque internazionali». Prosegue la nota: ...

