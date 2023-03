Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 14 marzo 2023 | torna la pioggia | le previsioni di oggi

(Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la parentesi di bel tempo caratterizzata da ampie schiarite, tempo stabile e temperature miti, ecco che le piogge sono pronte a fare nuovamente capolino nella Penisola. Previste, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale che avranno luogo nel primo pomeriggio di14, e la cui durata è stimata per le prossime 9/12 ore. Diramata dalla Protezione civile regionale un’gialla.in Italia, dal 13noe neve: ecco dove, che tempo farà Le precipitazioni nele l’Nonostante manchino solamente una decina di giorni all’inizio della ...

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso didi colore Giallo valido dalle 18 di oggi alle 14 di domani, mercoledi' 15 marzo, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali, che ...Norme comportamentali in caso di avviso diper forti raffiche di vento - Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, ...di colore giallo valido dalle ore 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). ...

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo 2023 su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Possibili temporali improvvisi e repentini anche con grandinate, fulmini e raffiche di vento.