Allerta gialla in 4 regioni a causa del maltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Allerta gialla in ben 4 regioni per i forti venti e le mareggiate che arriveranno tra la notte di martedì 14 e mercoledì 15. La morsa del maltempo è già iniziata nella Penisola, ma le condizioni meteo dovrebbero aggravarsi nelle prossime ore, e potrebbero portare a danni a cose e persone. Per questo la Protezione Civile chiede ai cittadini di tenere alta l'attenzione ed evitare spostamenti che potrebbero metterli in situazioni di pericolo. La spaccatura associata a una vasta area di depressione sta transitando sul nostro Paese con pioggia e venti particolarmente forti e in via di intensificazione nei quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca in particolare al Centro Sud, nei settori costieri e in quelli montuosi. Lungo le coste tali fenomeni saranno associati a possibili mareggiate e allagamenti.

