Al posto della viterbeseva la pontinaElena Palazzo (9.089 voti): vice sindaco di Itri, eletta consigliera comunale a soli 21 anni e rieletta per sei mandati consecutivi. ...s.v.); Coccia 6,5 (dal 17' s.t. Righetti 6); Ruggiero 6,5 (dal 23' s.t. Sainz Maza 6,5); ... ARBITRO : Fiero di Pistoia PRIMO TEMPO Al 2′ Boben, si fa superare da Achik chein area ...FOTO - Sbaracco di febbraio, c'è ma non si vede (foto Sandro) Non si può dire che i ... Tanto la gente sa degli ipersconti,comunque e, se gli va, compra. In qualche caso è successo. In ...

Allegrini entra nel settore della cosmetica di alta gamma BergamoNews.it