Allarme ordine pubblico, 400 tifosi dell'Eintracht in arrivo a Napoli da Salerno (Di martedì 14 marzo 2023) Sarebbero circa quattrocento tifosi dell'Eintracht Francoforte in arrivo a Napoli da Salerno. I tifosi del club tedesco sono in arrivo in città nonostante i divieto dell'apertura del settore ospiti per la sfida di Champions Legue da parte delle autorità per ordine pubblico. Allertata la polizia che al momento sta presidiando la Stazione Centrale per evitare disordini. Che i tifosi dell'Eintracht sarebbero arrivati lo stesso era già noto dalla giornata di ieri. Non era chiaro il numero dei supporter ma sarebbero circa quattrocento. Il divieto imposto dalla Questura aveva aperto un vero proprio caso che ha portato fino all'ordinanza di rigetto da parte del Tar. Il Tribunale amministrativo aveva aperto ...

