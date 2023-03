Allarme dalla polizia Postale: attenzione ai titoli degli articoli, il rischio è grosso (Di martedì 14 marzo 2023) Nuovo Allarme da parte della polizia Postale, sotto accusa i titoli degli articoli che spesso risultano essere fuorvianti. Una tendenza pericolosamente in aumento, che sta mettendo a dura prova il lavoro degli specialisti. I giornali online ultimamente stanno dando sfoggio di titoli particolarmente fantasiosi, fuorvianti e oltre ogni limite di decenza. Il tutto, naturalmente, per attirare i lettori. La polizia Postale ha dunque lanciato un Allarme. Allarme della polizia Postale (foto Ansa) – ComputerMagazine.itIl titolo di un articolo ha un’importanza strategica naturalmente, si tratta della prima cosa che nota il lettore ed è quello ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Nuovoda parte della, sotto accusa iche spesso risultano essere fuorvianti. Una tendenza pericolosamente in aumento, che sta mettendo a dura prova il lavorospecialisti. I giornali online ultimamente stanno dando sfoggio diparticolarmente fantasiosi, fuorvianti e oltre ogni limite di decenza. Il tutto, naturalmente, per attirare i lettori. Laha dunque lanciato undella(foto Ansa) – ComputerMagazine.itIl titolo di un articolo ha un’importanza strategica naturalmente, si tratta della prima cosa che nota il lettore ed è quello ...

