Alla Renegade piace l' ibrido

(Di martedì 14 marzo 2023) Compatta versatile e adesso anche disponibile nella versione mild hybrid: quella cioè senza spina ma che, soprattutto nel traffico, fa tutta la differenza del mondo. Può essere tranquillamente una prima auto di famiglia anche perché ora dispone di tante motorizzazioni. Abbiamo provato la mild hybrid 1.5 che si conferma quella da scegliere prendendo in considerazione: ampio bagagliaio e un'abitabilità invidiabile: si parte da una capacità di carico minima di 351 litri. Le sedute dietro, sono comode sia si viaggi in quattro che in cinque: lo spazio è sempre sufficiente anche per i piedi grazie al tunnel centrale poco ingombrante. Il nuovo motore poi è efficiente ed equilibrato. È questa la vera novità. Sotto il cofano batte un 1.5 turbo benzina a ciclo Miller da 130 CV e 240 Nm di coppia abbinato ad un piccolo elettrico da 48 V che, in fase di boost, garantisce 21 CV di potenza e 55 ...