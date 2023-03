Alla Camera il primo duello Meloni-Schlein | al question time la leader Pd porta il salario minimo la battaglia che unisce le opposizioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Ilscontro frontale tra la presidente del Consiglio e ladel principale partito d’opposizione si consumerà sul lavoro. O per meglio dire sul lavoro sottopagato, il lavoro povero. In occasione delcon la premier Giorgiala prima firmataria dell’interrogazione del Pd è la segretaria Elly. Sarà lei, nell’Aula di Montecitorio, a illustrare il testo che chiede al governo se e come intenda introdurre unsarà l’unicadei partiti più grandi a intervenire e confrontarsi direttamente con. Secondo indicazioni della vigilia non dovrebbero prendere la parola né Giuseppe Conte né Carlo Calenda e Matteo Renzi per ...