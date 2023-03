Alfredo Cospito in videoconferenza al tribunale del riesame di Perugia (Di martedì 14 marzo 2023) - L'anarchico detenuto nel carcere di Milano al 41 bis ha presenziato all'udienza che esamina la richiesta di annullamento delle misure cautelari. Manifestazione di solidarietà all'esterno Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 marzo 2023) - L'anarchico detenuto nel carcere di Milano al 41 bis ha presenziato all'udienza che esamina la richiesta di annullamento delle misure cautelari. Manifestazione di solidarietà all'esterno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Alfredo Cospito collegato in videoconferenza con l'udienza del tribunale del riesame che dovrà nuovamente esaminare… - cstn84 : @ilmanifesto sulle proteste contro carceri, #41bis e per la liberazione di Alfredo continua a infamare, buttare fan… - arosamor : RT @oiramdivito: All'udienza per il processo contro I redattori di Vetriolo, oggi a Perugia, è intervenuto il collegamento video anche Alfr… - PressReview99 : Alfredo Cospito collegato con l'udienza del tribunale del riesame a Perugia - PressReview99 : Cospito collegato con l'udienza del tribunale del riesame a Perugia -