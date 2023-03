Alessandria-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di martedì 14 marzo 2023) E’ tutto pronto allo stadio Moccagatta per Alessandria-Fermana, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro I padroni di casa, dopo la bruciante sconfitta casalinga incassata contro la Lucchese, hanno una grande chance per riscattarsi davanti ai propri tifosi e non mollare il treno per la salvezza. La compagine marchigiana, dal suo canto, dopo aver fermato sullo 0-0 la Carrarese, spera di portare a casa un altro importante risultato. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) E’ tutto pronto allo stadio Moccagatta per, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodell’incontro I padroni di casa, dopo la bruciante sconfitta casalinga incassata contro la Lucchese, hanno una grande chance per riscattarsi davanti ai propri tifosi e non mollare il treno per la salvezza. La compagine marchigiana, dal suo canto, dopo aver fermato sullo 0-0 la Carrarese, spera di portare a casa un altro importante risultato. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nella...

