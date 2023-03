Aldo Grasso massacra il programma di Loretta Goggi: “Show che guarda al passato” (Di martedì 14 marzo 2023) Aldo Grasso commenta lo Show di Loretta Goggi, andato in onda venerdì 10 marzo su Rai1. “Un varietà dove tutti Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 14 marzo 2023)commenta lodi, andato in onda venerdì 10 marzo su Rai1. “Un varietà dove tutti Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... f1globulirossi : @SerenaDandini Non piacevi già ad Aldo Grasso... A me invece tantissimo. - GiuseppeBrandon : E' vero, non all'altezza delle aspettative, ma si può sempre migliorare, Go Loretta Go. ALDO GRASSO FA A PEZZI IL… - Satyri_Com : @Adnkronos Una maledetta primavera (flop come quello della Goggi, vedi articolo di Aldo Grasso, Corsera) - curioseimmagini : #cultura #humor Interessante buffo art forumcorriere .corriere .it 13/03/2023 'anghingo´tre civette sul como´ Buond… -