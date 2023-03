Alberto Tomba quante ragazze ha avuto? (Di martedì 14 marzo 2023) Alberto Tomba è stato considerato a lungo un vero e proprio sex symbol. Negli anni novanta lo sciatore faceva girare la testa alle donne ed era protagonista anche dei rotocalchi rosa per la storia con Martina Colombari. Oggi l’ex atleta prova a raccontare quel momento di grande notorietà anche e soprattutto nel mondo femminile. L’ex sciatore ci tiene però a spiegare che il suo successo non dipendeva solo dalla bellezza e al Corriere della Sera spiega: “Essere un sex symbol aiuta, ma poi devi anche essere un vincente”. Quando chiedono ad Alberto quante donne ha avuto lui risponde spiazzando: “Sul piano affettivo poche, ma ne ho conosciute parecchie. Si avvicinavano a me prima di tutto perché ero famoso, non è facile tenere i conti. Erano altri tempi e il corteggiamento era più bello di quello di ... Leggi su cultweb (Di martedì 14 marzo 2023)è stato considerato a lungo un vero e proprio sex symbol. Negli anni novanta lo sciatore faceva girare la testa alle donne ed era protagonista anche dei rotocalchi rosa per la storia con Martina Colombari. Oggi l’ex atleta prova a raccontare quel momento di grande notorietà anche e soprattutto nel mondo femminile. L’ex sciatore ci tiene però a spiegare che il suo successo non dipendeva solo dalla bellezza e al Corriere della Sera spiega: “Essere un sex symbol aiuta, ma poi devi anche essere un vincente”. Quando chiedono addonne halui risponde spiazzando: “Sul piano affettivo poche, ma ne ho conosciute parecchie. Si avvicinavano a me prima di tutto perché ero famoso, non è facile tenere i conti. Erano altri tempi e il corteggiamento era più bello di quello di ...

