Alberto Grande Fratello: che lite con Oriana! Ecco cos’è successo (Di martedì 14 marzo 2023) Alberto Grande Fratello, lite con Oriana. I rapporti tra Alberto De Pisis e Oriana Marzoli sono sempre più tesi. Al termine della puntata di ieri del Gf vip i due sono tornati a discutere animatamente. Alberto Grande Fratello, lite con Oriana cos’è successo per scaldare così tanto gli animi? Forse solo una naturale antipatia tra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)con Oriana. I rapporti traDe Pisis e Oriana Marzoli sono sempre più tesi. Al termine della puntata di ieri del Gf vip i due sono tornati a discutere animatamente.con Orianaper scaldare così tanto gli animi? Forse solo una naturale antipatia tra ... TAG24.

