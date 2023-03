Alan Moore mettere in guardia il pubblico: "I supereroi sono minacciosi e creano dipendenza" (Di martedì 14 marzo 2023) In un'intervista con Screen Rant, Alan Moore torna a denunciare la pericolosità del fascino verso i supereroi, sottolineando il legame tra la loro popolarità e la crescita dei movimenti di estrema destra. L'autore di Watchmen Alan Moore torna ad alzare la voce contro il fascino del pubblico per i supereroi, dichiarando che l'effetto complessivo dell'industria dei supereroi sulla cultura è analogo a quello di una dipendenza dannosa. Parlando della sua ultima uscita, una raccolta di racconti intitolata Illuminations, Moore ribadisce la sua repulsione per il concetto stesso di supereroi, che a suo parere sono minacciosi e creano ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023) In un'intervista con Screen Rant,torna a denunciare la pericolosità del fascino verso i, sottolineando il legame tra la loro popolarità e la crescita dei movimenti di estrema destra. L'autore di Watchmentorna ad alzare la voce contro il fascino delper i, dichiarando che l'effetto complessivo dell'industria deisulla cultura è analogo a quello di unadannosa. Parlando della sua ultima uscita, una raccolta di racconti intitolata Illuminations,ribadisce la sua repulsione per il concetto stesso di, che a suo parere...

