Al via le finali ad Andorra: Goggia contro se stessa, Casse e Della Vite per stupire (Di martedì 14 marzo 2023) Sci alpino. Mercoledì 14 marzo a Soldeu comincia l'ultimo atto di Coppa del Mondo. Sofia e Mattia saranno in gara in discesa: l'olimpionica può eguagliare i propri record, il piemontese di Chiuduno cerca l'acuto.

