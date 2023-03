Al Teatro Genovesi la compagnia ‘Giardini dell’Arte’ presenta ‘La stanza di Veronica’ (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La stanza di Veronica” è il quinto spettacolo in concorso al quattordicesimo Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno in programma dallo scorso 5 febbraio al Teatro Genovesi a Salerno. Domenica 19 marzo 2023, alle ore 19.00, sul palco di via Sichelgaita saliranno Margherita Tiesi, Laura Bozzi, Aldo Innocenti, Andrea Evangelisti e Matelda Giachi della compagnia fiorentina “Giardini dell’Arte” per raccontare la storia di Susan, una brillante ragazza americana al suo primo appuntamento in un ristorante con un giovane intrigante avvocato. Conoscono John e Maureen, una coppia di anziani signori che chiede alla ragazza di travestirsi per una sera da Veronica, la giovane figlia della famiglia presso cui lavorano, morta di tisi. Lo scopo è dare un po’ di felicità agli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladi Veronica” è il quinto spettacolo in concorso al quattordicesimo Festival NazionaleXS Città di Salerno in programma dallo scorso 5 febbraio ala Salerno. Domenica 19 marzo 2023, alle ore 19.00, sul palco di via Sichelgaita saliranno Margherita Tiesi, Laura Bozzi, Aldo Innocenti, Andrea Evangelisti e Matelda Giachi dellafiorentina “Giardini dell’Arte” per raccontare la storia di Susan, una brillante ragazza americana al suo primo appuntamento in un ristorante con un giovane intrigante avvocato. Conoscono John e Maureen, una coppia di anziani signori che chiede alla ragazza di travestirsi per una sera da Veronica, la giovane figlia della famiglia presso cui lavorano, morta di tisi. Lo scopo è dare un po’ di felicità agli ...

