Al Pozzo e il Pendolo | Annamaria Russo porta in scena ‘Andar per misteri…e dolci segreti’

E' programmato per sabato 18 marzo 2023 alle ore 21.00 (in replica domenica 19), negli spazi del Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli, il debutto di Andar per misteri…e dolci segreti, nuovo spettacolo di Annamaria Russo, che vedrà protagonisti in scena Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Sonia De Rosa, Andrea De Rosa, Marco Palumbo e Gennaro Monti, che ne firma anche le musiche. Presentato e promosso dallo stesso palcoscenico partenopeo, questo spettacolo rappresenta un altro tassello del progetto di recupero della memoria storica della nostra città, che, da anni, la sala di Piazza San Domenico s'impegna a portare avanti Napoli è una città che nasce sotto il segno dell'amore eretta sul sepolcro di una sirena colpita a morte ...

