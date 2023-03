Al Nassr, Ronaldo obbligato dal contratto a partecipare al GP di F1 di Arabia (Di martedì 14 marzo 2023) Il secondo appuntamento del Mondiale, sulla pista Jeddah Corniche, si corre nel week end del 19 marzo Leggi su itasportpress (Di martedì 14 marzo 2023) Il secondo appuntamento del Mondiale, sulla pista Jeddah Corniche, si corre nel week end del 19 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Brandon68081501 : RT @talkSPORT: Cristiano Ronaldo vs Wilfried Zaha in Saudi Arabia? ?? - Nana_Kofi_Poku1 : RT @talkSPORT: Cristiano Ronaldo vs Wilfried Zaha in Saudi Arabia? ?? - bernardokapus : RT @talkSPORT: Cristiano Ronaldo vs Wilfried Zaha in Saudi Arabia? ?? - carefreemikee : RT @talkSPORT: Cristiano Ronaldo vs Wilfried Zaha in Saudi Arabia? ?? - talkSPORT : Cristiano Ronaldo vs Wilfried Zaha in Saudi Arabia? ?? -