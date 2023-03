Agropoli | rapina alla Bcc Buccino Comuni Cilentani

(Di martedì 14 marzo 2023) Questa mattina un uomo armato di taglierino si sarebbe introdotto all’interno della sede della Bcc didi via San Pio X. Una volta entrato il malvivente – come riporta Salerno Today – avrebbe minacciato il cassiere facendosi consegnare i contanti. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri ma il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce: indagano i Carabinieri. Segui ZON.IT su Google News.

Ultim’ora, paura ad Agropoli: rapina alla Bcc dei Comuni Cilentani Info Cilento

