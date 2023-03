Agricoltura | Vaccari Crea | Servono investimenti mirati su Tea | bisogna correre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Labitalia) - "L'Italia ha investito sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) da almeno cinque anni con il progetto Biotech finanziato dal ministero, che si è concluso e che ha prodotto varietà di vite, pomodori, melanzane, mele che sono molto resistenti a determinate fitopatologie e più resilienti. Il problema è che la legge attuale, che risale al 2003, associa le nuove tecniche che utilizzano lo stesso Dna ai vecchi Ogm che invece non c'entrano nulla. Purtroppo la legge è molto vecchiacambiarla perché altrimenti non si può fare la sperimentazione in campo perché si può vedere se la sperimentazione funziona nei diversi areali italiani". E' quanto ha detto Stefano, direttore generale del, a margine della presentazione del documento (position paper) "Nuove tecniche genomiche ovvero Tea" elaborato ...