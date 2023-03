Agricoltura, Fontana (Clan): "Sfida futura è produrre di più in modo sostenibile" (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Labitalia) - "La ricerca e la sperimentazione con le Tecniche di Evoluzione Assistita sono il futuro dell'agroalimentare sia dell'Agricoltura che della zootecnia per le sfide del futuro, si deve partire infatti dall'assunto che da gennaio di quest'anno la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di persone e quindi bisogna produrre di più con meno risorse, senza trascurare la qualità". E' quanto ha affermato Mauro Fontana, presidente del Cluster Clan, parlando con l'Adnkronos a margine dell'evento di presentazione del position paper "Nuove tecniche genomiche Genome editing e Cisgenesi' elaborato dal Cluster Agrifood Nazionale , Crea e Federchimica Assobiotec. "La Sfida sarà di trovare un compromesso tra l'aumento di produzione di cibo per combattere la denutrizione che affligge la ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Labitalia) - "La ricerca e la sperimentazione con le Tecniche di Evoluzione Assistita sono il futuro dell'agroalimentare sia dell'che della zootecnia per le sfide del futuro, si deve partire infatti dall'assunto che da gennaio di quest'anno la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di persone e quindi bisognadi più con meno risorse, senza trascurare la qualità". E' quanto ha affermato Mauro, presidente del Cluster, parlando con l'Adnkronos a margine dell'evento di presentazione del position paper "Nuove tecniche genomiche Genome editing e Cisgenesi' elaborato dal Cluster Agrifood Nazionale , Crea e Federchimica Assobiotec. "Lasarà di trovare un compromesso tra l'aumento di produzione di cibo per combattere la denutrizione che affligge la ...

