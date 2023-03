Agricoltura, filiera a Ue: “Le Tea non sono Ogm, serve una legislazione ad hoc” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) sono radicalmente diverse dagli Ogm e necessitano di una legislazione ad hoc. E’ questa la principale richiesta che la filiera agroalimentare, dall’Agricoltura all’industria, rivolge alle istituzioni europee, che saranno chiamate ad esprimere un parere a giugno, quando la Commissione prevede di presentare un progetto di normativa in relazione alle Tecniche di Evoluzione Assistita, quelle tecniche di biologia sviluppate negli ultimi 10 anni che consentono di correggere il Dna delle piante e quindi di selezionare caratteri specifici utili per l’Agricoltura che difficilmente sarebbero ottenibili con altri metodi. Ma vale la pena sottolineare che la grande differenza rispetto agli Ogm transgenici è che le piante ottenute con le Tea non contengono Dna ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea)radicalmente diverse dagli Ogm e necessitano di unaad hoc. E’ questa la principale richiesta che laagroalimentare, dall’all’industria, rivolge alle istituzioni europee, che saranno chiamate ad esprimere un parere a giugno, quando la Commissione prevede di presentare un progetto di normativa in relazione alle Tecniche di Evoluzione Assistita, quelle tecniche di biologia sviluppate negli ultimi 10 anni che consentono di correggere il Dna delle piante e quindi di selezionare caratteri specifici utili per l’che difficilmente sarebbero ottenibili con altri metodi. Ma vale la pena sottolineare che la grande differenza rispetto agli Ogm transgenici è che le piante ottenute con le Tea non contengono Dna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rossimo90 : Discusse oggi al Ministero della Sovranità alimentare le sfide della sostenibilità e dell’innovazione per la filier… - ZESAbruzzo : ??La filiera della Blue Economy in Italia ha un ruolo da protagonista: il suo valore diretto è superiore di una volt… - milanomagazine : Oggi al Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste- Istituita la Cabina di Regi… - lucabrondy : RT @Confagricoltura: L’#agricoltura come filiera culturale del paese: l’intervento del presidente @masgiansanti alla @LuissBusiness https:… - ConfcoopUE : RT @Confcooperativ1: #Agricoltura #Food #MadeinItaly ????giovedì avremo il piacere di ospitare @FrancescoLollo1 per un confronto sulla filier… -