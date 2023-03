Agricoltura, De Carlo (Fdi): "Pdl per stop vincolo a sperimentazione in campo Tea" (Di martedì 14 marzo 2023) "Dobbiamo lavorare per mettere a terra il grande lavoro che il Crea ha già fatto in laboratorio e dunque la mia proposta di legge deve levare quel vincolo in Italia affinché si possa fare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "Dobbiamo lavorare per mettere a terra il grande lavoro che il Crea ha già fatto in laboratorio e dunque la mia proposta di legge deve levare quelin Italia affinché si possa fare la ...

