Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilsecoloxix : Aggredito alle spalle, incappucciato e legato nel centro storico di Cuneo - StampaCuneo : Aggredito alle spalle, incappucciato e legato nel centro storico di Cuneo - il_piccolo : Insultato e aggredito davanti alle scuole di Monfalcone: vigile finisce al Pronto soccorso - vicenzareport : #Cronaca Oggi intorno alle 13.30, all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, il familiar… - qn_lanazione : Firenze, aggredito e derubato alle Cascine -

Leggi anche > 'I palloncinifeste sono pericolosi per i bambini': l'allarme (inaspettato) della dottoressa star di TikTok VIDEO La ricostruzione Secondo quanto si apprende da una prima ...Sorpresospalle, incappucciato, legato e lasciato a bordo strada di discesa Bellavista a Cuneo. È ... nel massimo riserbo - , l'uomo è stato, senza subire però forti percosse, da più ...Il giovane, residente a Desenzano , era stato colpito intorno21.30 dopo una lite con un ...gli accertamenti per verificare se il sangue trovato sui vestiti del fermato sia del 25enne...

Aggredito alle spalle, incappucciato e legato nel centro storico di Cuneo Il Secolo XIX

Un brutto episodio di ingiustificata violenza quello avvenuto all’ospedale de Lellis domenica mattina. Ma l'operatore, che è ricorso alle cure del Pronto soccorso, quando il figlio dell'aggressore gli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...