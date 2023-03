**Africa: Mattarella, 'Ue intensifichi impegno per sicurezza'** (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Il problema della sicurezza riguarda la comunità internazionale, particolarmente gli europei che hanno rapporti con le aree in cui si manifestano queste difficoltà. Abbiamo parlato con il Presidente Ruto dell'esigenza che l'Unione europea mantenga, continui e possibilmente intensifichi il supporto. Apprezziamo molto l'azione operativa che il Kenya sta svolgendo anche nel Congo attraverso la presenza dei suoi militari nella forza multinazionale. È evidente che l'Unione europea e i Paesi europei possono collaborare secondo le richieste che ricevono dai Paesi della regione, ma è necessario che lo facciano e noi ci adoperiamo dentro l'Unione perchè questo venga assicurato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Il problema dellariguarda la comunità internazionale, particolarmente gli europei che hanno rapporti con le aree in cui si manifestano queste difficoltà. Abbiamo parlato con il Presidente Ruto dell'esigenza che l'Unione europea mantenga, continui e possibilmenteil supporto. Apprezziamo molto l'azione operativa che il Kenya sta svolgendo anche nel Congo attraverso la presenza dei suoi militari nella forza multinazionale. È evidente che l'Unione europea e i Paesi europei possono collaborare secondo le richieste che ricevono dai Paesi della regione, ma è necessario che lo facciano e noi ci adoperiamo dentro l'Unione perchè questo venga assicurato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto.

nigrizia : Ruto e #Mattarella hanno discusso anche del sostegno italiano alle truppe kenyane in Somalia e nell'est della Rd Co… - DomaniGiornale : ?? Per la quinta volta da quando è presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in Africa subsaharian… - letiziamoratti : Sono felice per la visita in Kenya del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che testimonia, ancor… - AiseStampa : Mattarella in Kenya/ Menia (FdI): visita strategica, l'Africa è una priorità