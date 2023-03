Addio Vlahovic | chi arriva al suo posto | Juve | un affare pazzesco?

(Di martedì 14 marzo 2023) Lantus tenta l'impresa impossibile, ossiare in zona Champions League nonostante i 15 punti di penalizzazione. Impresa che ora, in verità, non appare poi così impossibile. E lo fa, di fatto, senza Dusan: il rendimento del serbo, infatti, sta deludendo le aspettative. Tanto che i bianconeri starebbero anche valutando mosse sul mercato, poiché, soprattutto in Premier League, gode di enorme credito. La punta come detto sta vivendo un momento complicato, si pensi anche al rigore sbagliato contro la Sampdoria, ultimo episodio di una stagione che definire ostica sarebbe un poco riduttivo. E nonostante gli elogi nel post-partita di Massimiliano Allegri al centravanti, come detto, filtrano indiscrezioni di mercato. La prossima estate, infatti, lantus potrebbe cedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : ??Cesare #Prandelli dice addio al mestiere di allenatore. E l'ex tecnico della #Fiorentina parla anche del momento '… - JuveLiveit : Da Haaland a Vlahovic: triangolo esplosivo, l’addio alla Juventus è già scritto - GokuForzaMilan : Io ho Vlahovic... Ma io perché non muoio?? Tipo mentre dormo...senza sentire niente. Sparisco e basta...addio soffe… - BianconeraNews : ESCLUSIVA?| I microfoni di Bianconera News ha interpellato Andrea D'Amico, il quale ha incoronato #Fagioli come lea… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, il lungo addio di Vlahovic: offerta spaziale -

Calciomercato Juventus e Milan, i dubbi sue LeaoL'estate potrebbe essere quella dell'pere Leao. Il serbo piace a tante squadre, compreso il Bayern Monaco. Non meno i club ...Cesare Prandelli dà l'al calcio. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista a Radio Anch'io ... Proprio in riferimento all'esperienza toscana, Prandelli ha parlato anche di Dusan, oggi ...... intervenuto ai microfoni di ' Radio Anch'Io Sport ', ha voluto di fatto direal mondo del ... Prandelli, poi, ha voluto commentare il difficile momento di forma di Dusan, sua vecchia ...

Juve, un affare pazzesco: "Addio Vlahovic, chi arriva al suo posto" Liberoquotidiano.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...I due fuoriclasse di Inter e Juventus nel mirino del top club spagnolo potrebbero dire addio alla Serie A la prossima estate con l'arrivo di Pochettino in panchina ...