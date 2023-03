Addio al marziano Fosbury. L'uomo che di schiena rivoluzionò salti e atletica

(Di martedì 14 marzo 2023) Noi ricorderemo sempre le notti in redazione alla Gazzetta quando la diversità di fuso orario consentiva ribattute con brevi in neretto che ci sembravano già poesie da goffi praticanti.

Se ne è andato a 76 compiuti 7 giorni fa Richard Douglas Dick Fosbury, il mago di Foz che rivoluzionò il salto in alto, inventando una tecnica nuova per vincere la forza di gravità.

Scomparso a 76 anni, è stato davvero un outsider. L'impresa più memorabile di México 68, insieme del pugno alzato di John Carlos e di Tommie Smith e al salto interminabile di Bob Beamon ...Tutti passavano l'asticella con il ventrale, lui la superava dandole le spalle. Pareva impossibile Se ne è andato a 76 compiuti 7 giorni fa Richard Douglas Dick Fosbury, il mago di Foz che rivoluzionò ...