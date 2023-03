E' morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954, Piccatto ha cominciato a disegnare fumetti negli anni '70. Nel 1986 è entrato a far parte del ..." Pochi segni in bianco e nero, fotocopiati male e attacchinati peggio, ma che quando li incrociavo da ragazzino era come affacciarsi su un altro mondo. Un continente segreto abitato da una tribù ...L'incontro per parlarne in presenza delMatteo Mastragostino 'Un media adatto per parlare anche ai più giovani' dichiara il ... dopo l'a Budapest del console Sanz - Briz, con un'...

Addio al fumettista Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog Gazzetta del Sud

È morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954, Piccatto ha cominciato a disegnare fumetti negli anni 70. Nel 1986 è entrato a far parte del ...Oggi, 12 marzo 2023, è morto il re dell'illustrazione punk di Roma, Cristiano Rea. L'illustratore è stato il maestro di Zerocalcare ...