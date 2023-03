Addio ai vecchi Mondiali di calcio | dal 2026 tutto stravolto | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) La Coppa del Mondo didiventa extralarge dal. Dopo l'approvazione del nuovo format da parte della FIFA, arrivato oggi, nel torneo che si giocherà in Centro-Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) tra 3 anni le gare della fase finale saranno ben 104, ben 40 in più rispetto all'ultima edizione in Qatar dove furono appena 64. Un aumento ancora superiore a quello atteso visto che con la prima ipotesi di format, che prevedeva 16 gironi da tre squadre, le gare sarebbero state 80. La FIFA ha però deciso di garantire almeno tre partite a tutte le squadre che si qualificheranno all'evento e per questo ha istituito 12 gironi da quattro introducendo nel contempo un nuovo turno a eliminazione diretta, i sedicesimi, che porterà da sette a otto le gare necessarie per vincere il titolo. Queste le 16 sedi ufficiali: Toronto, Vancouver, ...